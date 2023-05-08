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Никола Йокич толкнул владельца «Финикса» по ходу матча

Никола Йокич толкнул владельца «Финикса» по ходу матча
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич толкнул владельца «Финикс Санз» Мэта Ишбиа по ходу четвёртого матча серии полуфинала плей-офф Западной конференции.

Йокич пытался забрать мяч у Ишбиа и толкнул его. Владелец «Финикса» не смог устоять на ногах и упал на кресло.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube.

На момент написания новости проходит третий период.

Счёт в серии 2-1 в пользу «Денвера». Следующий матч между командами состоится 10 мая, начало – 05:00 мск.
Напомним, в предыдущем раунде «Денвер» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз», а «Финикс» прошёл «Лос-Анджелес Клипперс».

Регулярный чемпионат «Денвер» завершил на первом месте Западной конференции. «Финикс», в свою очередь, финишировал на четвёртом месте.

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