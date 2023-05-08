Девин Букер: Мэтью Ишбия помог нам набрать очко, он выполнял свою работу

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер после четвёртого матча полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс» (129:124, 2-2) высказался об эпизоде с участием центрового «Денвера» Николы Йокича и владельцем «Финикса» Мэтью Ишбией.
«Он [Мэтью Ишбия] помог нам набрать очко (в результате технического фола Николы Йокича. — Прим. «Чемпионата»). Он просто выполнял свою работу», — сказал Букер во время пресс-конференции.
Напомним, во время матча Йокич пытался забрать мяч у Ишбии и толкнул его. Владелец «Финикса» не смог устоять на ногах и упал на кресло. В результате момента сербский баскетболист получил техническое замечание.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Букер принял участие в девяти играх, набирая в среднем 36,8 очка, 7,4 передачи и 5,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 61,7, трёхочковых — 51.
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