УНИКС — «Локомотив-Кубань»: во сколько 2-й матч финала Единой лиги ВТБ, где смотреть
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Сегодня, 8 мая, в Казани пройдёт второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, по ходу которого встретятся местный УНИКС и «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Сейчас счёт в серии 1-0 в пользу краснодарцев.
Игра начнётся в 15:00 мск. Посмотреть её можно будет на стриминговом сервисе Okko, а также на телеканале «Матч ТВ».
Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее петербуржского «Зенита» — 4-3, являющегося действующим победителем турнира. «Локомотив-Кубань» в серии 1/2 финала обыграл московский ЦСКА (4-3) – прошлогоднего финалиста соревнований. В этом году «Зенит» и ЦСКА ведут борьбу друг с другом за третье место.
Согласно регламенту Единой лиги ВТБ финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд.
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