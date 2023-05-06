Магия гостевых побед «Локо». УНИКС впервые проиграл в Казани

О финальной серии Единой лиги ВТБ последние дни говорили жарко и много. Особенно после седьмого матча в серии ЦСКА — «Локомотив-Кубань». Краснодарская команда пишет историю, впервые за 21 год оставив армейцев без финала чемпионата России. Что примечательно — в составе железнодорожников много молодых игроков, выросших в системе клуба.

«Локо» — горяч. В этом нет сомнений. Но всё-таки и в финале у них нет преимущества площадки. УНИКС занял второе место в регулярке, а состав казанцев собирался именно с учётом кубкового опыта. Мэйкон, Лабери, Рейнольдс, Хантер — все эти парни уже много лет играют на высоком уровне. Разве что Ненад Димитриевич ещё не имеет опыта больших финалов. И вот эти разные по философии формирования состава команды встречаются в решающей серии до четырёх побед!

Хозяева казанского «Баскет-холла» начали матч живо. Их стартовая пятёрка была привычной. Даже появление Георгия Жбанова в ней угадывалось заранее. Прагматичный наставник УНИКСа Велимир Перасович явно хотел с первых секунд оказать на соперника физическое давление, а Жбанов с этим справляется чуть ли не лучше всех в лиге.

Александр Секулич оставил на скамейке Андрея Мартюка, предпочтя лучшему молодому игроку сезона в Единой лиге ВТБ связку Хортон — Уайт. И это тоже говорило о том, что физическая борьба будет выходить на первый план в финальной серии.

Джейлен Бэрфорд Фото: Единая лига ВТБ

Первая десятиминутка получилась идеальной по содержанию. Минимум остановок, высокий процент реализации и правильные с точки зрения баскетбольной геометрии атаки. Казанцам вроде бы удалось получить стратегическое преимущество, оторвавшись в счёте, но благодаря широкой ротации железнодорожники вышли вперёд. Собственно, лидер менялся после каждого попадания.

Уже во второй четверти «Локо» снова показал, за счёт чего им удалось обыграть армейцев в семиматчевой серии. Мартюк и Акун-Пёрселл набрали со скамейки 11 очков на двоих, а ещё восемь добавила связка Ведищев — Емченко. В это же время все запасные игроки хозяев сподобились на четыре очка. Да и то все они пришлись на Джалена Рейнольдса, который явно чувствовал себя некомфортно под давлением, оказываемым на него игроками «Локо».

Но сломать УНИКС не так-то просто. Казанцы сами проверили свой характер в семи матчах с действующим чемпионом и с честью прошли испытание. Ненад Димитриевич находится в сумасшедшей форме, и потому именно защитник УНИКСа брал на себя сложные мячи, набрав только за первую половину 11 очков. Его поддержали Лабери и Мэйкон, набравшие по девять.

В большом перерыве Велимир Перасович точно смог зарядить своих парней. Хозяева после отдыха стартовали с рывка 10:0, а идейным вдохновителем выступил Маркос Найт, набравший за короткий промежуток пять очков подряд. Могло показаться, что молодые игроки кубанской команды немного растерялись, но тайм-аут Секулича и последующая «трёха» Александра Щербенёва вновь вернули «Локо» на рельсы.

Александр Щербенёв Фото: Единая лига ВТБ

Гости быстро вспомнили, что играть вне родного Краснодара им абсолютно привычно. В четвертьфинале они добыли две победы в Нижнем Новгороде, после три раза победили ЦСКА в столичном «Мегаспорте» и вот сейчас мчались к первой гостевой победе в финальной серии. УНИКС, правда, ещё не проигрывал дома: два раза обыграли «Парму-Пари» и забрали все три домашних матча в серии с «Зенитом».

УНИКС после рывка в начале второй половины как будто потерял всю энергию. Казалось, что молодые оппоненты успели гораздо быстрее отдохнуть и забыть радость победы над ЦСКА. Очень вовремя добавил энергии Антон Квитковских, который перед стартом финальной серии признавался в интервью «Чемпионату», что хоть и мечтает о большой роли — сейчас старается максимально продуктивно выполнять те установки тренера, которые помогут победить. И ведь работает! Квитковских отыграл почти 17 минут и набрал семь очков — это на пять очков больше, чем все российские баскетболисты УНИКСа.

Процент дальних попаданий сильно помогал кубанцам. Порой их атаки затягивались, и нужно было решать момент сложным броском. Но Бэрфорд, Акун-Пёрселл и Ведищев умудрялись ставить трёхочковые точки, убивая морально оппонентов.

Концовка встречи превратилась в формальность. Разница уже была больше 10 очков, а на рывок у хозяев уже как будто и не было сил. Первый матч им не удался, но в этом и прелесть серии до четырёх побед. Уже 8 мая у них будет возможность сравнять счёт.