Владимир Гомельский спрогнозировал одного из финалистов НБА

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказал мнение, что «Бостон Селтикс» выйдет в финал НБА. В полуфинальной серии плей-офф «Бостон» встречается с «Филадельфией Сиксерс». После четырёх матчей счёт ничейный – 2-2. Кроме того, Гомельский выделил «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».

«В плей-офф НБА особенных фаворитов не бывает никогда. Если брать моё субъективное мнение, то мне больше всех нравится стройность «Бостона», защита этой команды, как работает тренер. Думаю, что «Бостон» с Востока в финал выйдет.

Я бы выделил ещё «Майами» вместе с тренером Эриком Споэльстрой. Это одна из самых умных и разнообразных команд как в защите, так и в нападении. Ну и симпатичный «Денвер» с Йокичем и удивительным Мюрреем, который в любой момент может взорваться и набросать кучу мячей в корзину с любой дистанции», — приводит слова Гомельского телеграм-канал радио «Движение».

Тейтум и Уокер пообщались после серии «Бостон» – «Атланта»: