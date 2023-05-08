Шакил О'Нил назвал лучшего центрового в НБА
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Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил заявил, что считает центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича лучшим игроком, выступающим на этой позиции.
«Никола Йокич – лучший центровой НБА. Вы услышали это от меня», – сказал О’Нил в эфире передачи на TNT.
Напомним, в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции с «Финикс Санз» (124:129, 2-2 в серии) Йокич набрал 53 очка, сделал четыре подбора и отдал 11 результативных передач. В общей сложности в нынешнем сезоне НБА он принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12 подборов и отдавал 9,8 передачи.
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