Джейсон Тейтум установил уникальное достижение в НБА
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Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум стал автором уникального достижения в НБА. В четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА с «Филадельфией Сиксерс» он реализовал 200-й в карьере трёхочковый бросок в плеф-офф, став самым молодым игроком в истории лиги, который сумел достичь этой отметки. Об этом у себя в социальных сетях рассказал корреспондент «Селтикс» Тейлор Сноу.
Топ-5 самых молодых игроков, реализовавших 200 трёхочковых в плей-офф НБА:
1. Джейсон Тейтум – 25 лет, 65 дней.
2. Клэй Томпсон – 27 лет, 70 дней.
3. Стефен Карри – 28 лет, 75 дней.
4. Кевин Дюрант – 28 лет, 233 дня.
5. Джеймс Харден – 28 лет, 246 дней.
Отдельное место в раздевалке «Бостона» для сына Джейсона Тейтума:
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