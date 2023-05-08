Джейсон Тейтум установил уникальное достижение в НБА

Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум стал автором уникального достижения в НБА. В четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА с «Филадельфией Сиксерс» он реализовал 200-й в карьере трёхочковый бросок в плеф-офф, став самым молодым игроком в истории лиги, который сумел достичь этой отметки. Об этом у себя в социальных сетях рассказал корреспондент «Селтикс» Тейлор Сноу.

Топ-5 самых молодых игроков, реализовавших 200 трёхочковых в плей-офф НБА:

1. Джейсон Тейтум – 25 лет, 65 дней.

2. Клэй Томпсон – 27 лет, 70 дней.

3. Стефен Карри – 28 лет, 75 дней.

4. Кевин Дюрант – 28 лет, 233 дня.

5. Джеймс Харден – 28 лет, 246 дней.

Отдельное место в раздевалке «Бостона» для сына Джейсона Тейтума: