Эксперт: если «Сиксерс» не выиграют серию, то самым большим сожалением будет уход Батлера

Известнейший ведущий спортивного шоу First Take на ESPN Стивен Эй Смит прокомментировал ход полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Бостон Селтикс» (2-2 в серии).
«Если «Сиксерс» не выиграют, то одним из самых больших сожалений в истории франшизы будет то, что они позволили Джимми Батлеру уйти из команды. С ним они вернулись бы в финал и, возможно, завоевали бы титул», — приводит слова Смита «твиттер» Clutch Points.
Напомним, нынешний лидер «Майами Хит» Джимми Батлер выступал за «Филадельфию Сиксерс» в сезоне-2018/2019.
Минувшей ночью «Филадельфия» обыграла «Бостон» в овертайме со счётом 116:115 и сравняла счёт в серии — 2-2. Следующий матч состоится на площадке «Бостона» в ночь на 10 мая и начнётся в 2:30 мск.
- 8 мая 2023
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