Кевин Лав успешно завершил красивую комбинацию «Майами»

В Майами (США) на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:101.

Во второй половине третьей четверти «Майами» показал быструю и красивую комбинацию, состоящую из шести передач. В ней приняла участие вся пятёрка баскетболистов на площадке: Бэм Адебайо, Джимми Батлер, Макс Струс, Кевин Лав и Гейб Винсент. Активное движение мяча привело к комфортному броску для Кевина Лава.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Благодаря этой победе «Хит» удвоили преимущество в серии — 3:1. Команду из Флориды отделяет одна победа от второго подряд выхода в финал Восточной конференции.