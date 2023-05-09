Дрэймонд Грин сделал неточный пас в решающем владении для «Уорриорз»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:101.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
09 мая 2023, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Дэвис - 23, Ривз - 21, Уокер - 15, Шрёдер - 10, Расселл - 4, Вандербилт - 2, Хатимура - 2, Бамба, Бисли, Браун, Габриэль, Кристи, Томпсон, Харрисон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Уиггинс - 17, Пэйтон II - 15, Дивинченцо - 10, Томпсон - 9, Грин - 8, Муди - 7, Луни - 4, Болдуин Мл., Грин, Игуодала, Куминга, Лэмб, Пул, Роллинз
За 15 секунд до конца основного времени при счёте 104:101 в пользу хозяев, «Уорриорз» имели владение, чтобы сравнять игру. Звёздный разыгрывающий гостей Стефен Карри сбросил мяч форварду Дрэймонду Грину, после чего тот прорвался в краску и отдал неточный пас на канадского баскетболиста Эндрю Уиггинса. Мяч перехватил центровой «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«Лейкерс» повели в серии со счётом 3:1.
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