Дрэймонд Грин сделал неточный пас в решающем владении для «Уорриорз»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:101.

За 15 секунд до конца основного времени при счёте 104:101 в пользу хозяев, «Уорриорз» имели владение, чтобы сравнять игру. Звёздный разыгрывающий гостей Стефен Карри сбросил мяч форварду Дрэймонду Грину, после чего тот прорвался в краску и отдал неточный пас на канадского баскетболиста Эндрю Уиггинса. Мяч перехватил центровой «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» повели в серии со счётом 3:1.