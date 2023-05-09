Дэвис продемонстрировал прекрасную защиту против Карри в концовке встречи
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:101.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
09 мая 2023, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Дэвис - 23, Ривз - 21, Уокер - 15, Шрёдер - 10, Расселл - 4, Вандербилт - 2, Хатимура - 2, Бамба, Бисли, Браун, Габриэль, Кристи, Томпсон, Харрисон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Уиггинс - 17, Пэйтон II - 15, Дивинченцо - 10, Томпсон - 9, Грин - 8, Муди - 7, Луни - 4, Болдуин Мл., Грин, Игуодала, Куминга, Лэмб, Пул, Роллинз
За 40 секунд до конца матча при счёте 102:101 в пользу хозяев «Уорриорз» имели возможность выйти вперёд. Звёздный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри хотел исполнить переломный бросок. Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис показал элитную защиту на периметре, вынудив Карри сделать сложную попытку со средней дистанции.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Дэвис закончил матч с 23 очками, 15 подборами и тремя перехватами.
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