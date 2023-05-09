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Шэннон Шарп: я не думаю, что «Лейкерс» выиграют пятый матч с «Уорриорз», но шестой — да

Шэннон Шарп: я не думаю, что «Лейкерс» выиграют пятый матч с «Уорриорз», но шестой — да
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Известный телеведущий Шэннон Шарп поделился мнением о полуфинальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Напомним, на данный момент счёт в серии — 3-1 в пользу «Лос-Анджелеса».

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«Мы видели возвращение в сериях со счёта 1-3, и не раз. В финале такого не бывает, но в целом это случается чаще, чем люди думают. Я сомневаюсь, что «Лейкерс» выиграют пятый матч с «Уорриорз», но мне кажется, что они могут взять шестую игру», — приводит слова Шэннона Шарпа «твиттер» Clutch Points.

Напомним, следующий матч между «Голден Стэйт» и «Лос-Анджелесом» состоится 11 мая в Сан-Франциско. Начало встречи запланировано на 5:00 мск. Победа в этом матче выведет «Лейкерс» в финал Западной конференции.

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