Джоэл Эмбиид заблокировал Джейлена Брауна в быстром отрыве

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся пятый матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:103.
В середине второй четверти при счёте 104:89 в пользу гостей форвард «Бостона» Джейлен Браун получил мяч после перехвата от Эла Хорфорда и побежал в быстрый отрыв. Ворвавшись в «краску», игрок «Селтикс» исполнил лэй-ап, но бросок тут же оказался заблокирован сзади звёздным центровым «Филадельфии» Джоэлем Эмбиидом, который бежал за Брауном по всей площадке.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Камерунский центровой закончил матч с 33 очками, семью подборами и четырьмя блок-шотами.
- 10 мая 2023
-
05:51
-
05:43
-
05:26
-
05:13
-
04:59
-
04:30
-
02:31
- 9 мая 2023
-
23:36
-
22:44
-
21:27
-
20:58
-
19:57
-
19:17
-
18:46
-
18:21
-
18:03
-
17:35
-
16:53
-
16:26
-
15:57
-
15:03
-
13:54
-
13:13
-
12:56
-
12:07
-
11:06
-
10:52
-
10:11
-
09:37
-
09:23
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
08:26
-
07:36