Джоэл Эмбиид заблокировал Джейлена Брауна в быстром отрыве

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся пятый матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:103.

В середине второй четверти при счёте 104:89 в пользу гостей форвард «Бостона» Джейлен Браун получил мяч после перехвата от Эла Хорфорда и побежал в быстрый отрыв. Ворвавшись в «краску», игрок «Селтикс» исполнил лэй-ап, но бросок тут же оказался заблокирован сзади звёздным центровым «Филадельфии» Джоэлем Эмбиидом, который бежал за Брауном по всей площадке.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Камерунский центровой закончил матч с 33 очками, семью подборами и четырьмя блок-шотами.