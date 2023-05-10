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Джоэл Эмбиид заблокировал Джейлена Брауна в быстром отрыве

Джоэл Эмбиид заблокировал Джейлена Брауна в быстром отрыве
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся пятый матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:103.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
10 мая 2023, среда. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Браун - 24, Смарт - 14, Притчард - 8, Брогдон - 7, Уайт - 7, Уильямс - 4, Хозер - 3, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Уильямс, Хорфорд, Шампани
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Макси - 30, Харден - 17, Харрис - 16, Хаус - 10, Мелтон - 4, Такер - 3, Рид - 2, Дедмон, Коркмаз, Макдэниелс, Милтон, Ньянг, Спрингер, Харрелл

В середине второй четверти при счёте 104:89 в пользу гостей форвард «Бостона» Джейлен Браун получил мяч после перехвата от Эла Хорфорда и побежал в быстрый отрыв. Ворвавшись в «краску», игрок «Селтикс» исполнил лэй-ап, но бросок тут же оказался заблокирован сзади звёздным центровым «Филадельфии» Джоэлем Эмбиидом, который бежал за Брауном по всей площадке.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Камерунский центровой закончил матч с 33 очками, семью подборами и четырьмя блок-шотами.

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