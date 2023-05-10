Сын Родмана будет играть в одной команде с сыном Леброна

Университет Южной Калифорнии добавил ещё одного потомка легенды НБА в состав. Сын выдающегося игрока «Буллз» Денниса Родмана Диджей будет играть в следующем сезоне в одной команде с сыном звёздного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни.
В отличие от Бронни, для которого грядущий год станет первым в соревнованиях для студентов, 22-летний Диджей уже провёл четыре года за Университет Вашингтона. Предыдущий сезон стал первым для молодого форварда, где он полноценно считался игроком стартового состава. За 30 игр Родман набирал в среднем 10 очков и делал шесть подборов, попадая трёхочковые броски с эффективностью 38%.
Бронни Джеймс летом 2024 года будет иметь право выставиться на драфт НБА. Его отец неоднократно заявлял, что перейдёт в любую команду, которая даст шанс его сыну.
Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт».
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