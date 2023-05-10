Гомельский назвал условие, при котором соперники сборной США могут её победить

Известный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о потенциальных шансах сборной Югославии, если бы страна не распалась и в её составе сейчас выступали серб Никола Йокич и словенец Лука Дончич, победить сборную США.

«Последний чемпионат Европы, в котором принимали участие Йокич за Сербию, Дончич – за Словению, Адетокунбо – за Грецию, показал, что для победы нужно, чтобы вся команда со своим лидером играла в один баскетбол. Разумный, рациональный, в удобном для себя (команды) темпе и обязательно с отличным тренером, который команду направит.

А просто собрать всех играющих в НБА канадцев, австралийцев, сербов, словенцев и ждать, что какая-нибудь из этих сборных победит команду США, – не эффективно. Не победят, даже если всех сильных неамериканских игроков НБА собрать в одну команду – не победят. Тренироваться нужно вместе долго, научиться понимать друг друга на паркете, тренера слушать внимательно, а не краем уха», — написал Гомельский на своём официальном сайте.