Йокич подшутил над О’Нилом после того, как побил рекорд Чемберлена в плей-офф НБА

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич подшутил на прославленным игроком НБА Шакилом О’Нилом после того, как побил рекорд легенды лиги Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов в плей-офф НБА. Йокич оформил десятый трипл-дабл в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Финикс Санз» (118:102, 3-2 в серии). У Чемберлена таких трипл-даблов девять.
После матча во время интервью с Шакилом Никола решил подколоть его.
Йокич. А Шак есть в этом списке? На каком он месте?
Шакил. Я никогда и не пасовал.
Напомним, в пятом матче серии с «Финиксом» Йокич стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На его счету 29 очков, 13 подборов и 12 результативных передач.
Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:
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