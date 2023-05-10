Йокич подшутил над О’Нилом после того, как побил рекорд Чемберлена в плей-офф НБА

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич подшутил на прославленным игроком НБА Шакилом О’Нилом после того, как побил рекорд легенды лиги Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов в плей-офф НБА. Йокич оформил десятый трипл-дабл в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Финикс Санз» (118:102, 3-2 в серии). У Чемберлена таких трипл-даблов девять.

После матча во время интервью с Шакилом Никола решил подколоть его.

Йокич. А Шак есть в этом списке? На каком он месте?

Шакил. Я никогда и не пасовал.

Напомним, в пятом матче серии с «Финиксом» Йокич стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На его счету 29 очков, 13 подборов и 12 результативных передач.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну: