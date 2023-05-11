Дончич вошёл в первую символическую пятёрку сезона НБА, Леброн Джеймс – в третьей

НБА назвала игроков, которые попали в символические пятерки по итогам сезона.
В первую пятёрку попали форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо, защитник «Даллас Старз» Лука Дончич, форвард «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид, защитник «Оклахомы-Сити Тандер» Шэй Гилджес-Александер и форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум.
Во вторую символическую сборную вошли: форвард «Бостона» Джейлен Браун, форвард «Майами Хит» Джимми Батлер, защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл.
В третью символическую сборную вошли защитник «Сакраменто Кингз» Де’Аарон Фокс, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьенн Лиллард, форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл и центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис.
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