Лука Дончич повторил рекорд Тима Данкана и Кевина Дюранта

Сегодня ночью были объявлены символические сборные НБА по итогам регулярного сезона. Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич попал в первую пятёрку, это уже четвёртое такое достижение в карьере словенца.

Тем самым, он стал лишь четвёртым игроком в истории лиги, который до 25 лет смог попасть четыре раза в первую символическую сборную лиги.

Подобным достижением, помимо Луки, могут лишь похвастаться следующие три игрока: защитник Макс Заслофски (1947-1950), форвард Тим Данкан (1998-2001) и форвард Кевин Дюрант (2010-2013).

В регулярном сезоне Лука в среднем набирал 32,4 очка, 8,6 подборов и 8 результативных передач.

Несмотря на очередной яркий индивидуальный сезон, «Даллас» не попал даже в зону плей-ин, заняв 11 место в Западной конференции.