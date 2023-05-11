Лука Дончич повторил рекорд Тима Данкана и Кевина Дюранта
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Сегодня ночью были объявлены символические сборные НБА по итогам регулярного сезона. Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич попал в первую пятёрку, это уже четвёртое такое достижение в карьере словенца.
Тем самым, он стал лишь четвёртым игроком в истории лиги, который до 25 лет смог попасть четыре раза в первую символическую сборную лиги.
Подобным достижением, помимо Луки, могут лишь похвастаться следующие три игрока: защитник Макс Заслофски (1947-1950), форвард Тим Данкан (1998-2001) и форвард Кевин Дюрант (2010-2013).
В регулярном сезоне Лука в среднем набирал 32,4 очка, 8,6 подборов и 8 результативных передач.
Несмотря на очередной яркий индивидуальный сезон, «Даллас» не попал даже в зону плей-ин, заняв 11 место в Западной конференции.
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