Энтони Дэвис покинул площадку в четвёртой четверти после удара по голове

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз-центр» проходит пятый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент публикации новости счёт 111:100 в пользу хозяев.

Во время четвёртой четверти центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис получил удар локтем по голове от центрового «Уорриорз» Кевона Луни. После этого Дэвис ушёл на скамейку, где показывал, что ему очень больно. Позже он ушёл в подтрибунное помещение, закончив выступление в матче.

Как позже сообщил инсайдер Крис Хэйнс, Энтони Дэвиса вывезли на инвалидной коляске.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Энтони успел отыграть 32 минуты и набрал 23 очка, девять подборов и три результативные передачи.