Энтони Дэвис смог самостоятельно покинуть арену после матча с «Голден Стэйт»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис сумел самостоятельно покинуть арену после пятого матча серии с «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, по ходу игры Дэвис получил удар локтем в лицо от центрового «Уорриорз» Кевона Луни и досрочно отправился в раздевалку. Сообщалось, что игроку потребовалась инвалидная коляска для передвижения.

Однако после матча инсайдер Крис Хэйнс сообщил, что Дэвис избежал сотрясение мозга и чувствует себя хорошо. Позже появилось видео, на котором видно, что форвард смог самостоятельно покинуть арену после матча.

Энтони Дэвис самостоятельно покидает арену

«Уорриорз» выиграли пятый матч со счётом 121:106 и сократили разрыв в серии — 3-2. Шестая игра этого противостояния состоится в ночь на 13 мая на площадке «Лейкерс».