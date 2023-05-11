Энтони Дэвис смог самостоятельно покинуть арену после матча с «Голден Стэйт»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис сумел самостоятельно покинуть арену после пятого матча серии с «Голден Стэйт Уорриорз».
Напомним, по ходу игры Дэвис получил удар локтем в лицо от центрового «Уорриорз» Кевона Луни и досрочно отправился в раздевалку. Сообщалось, что игроку потребовалась инвалидная коляска для передвижения.
Однако после матча инсайдер Крис Хэйнс сообщил, что Дэвис избежал сотрясение мозга и чувствует себя хорошо. Позже появилось видео, на котором видно, что форвард смог самостоятельно покинуть арену после матча.
Энтони Дэвис самостоятельно покидает арену
«Уорриорз» выиграли пятый матч со счётом 121:106 и сократили разрыв в серии — 3-2. Шестая игра этого противостояния состоится в ночь на 13 мая на площадке «Лейкерс».
- 11 мая 2023
-
10:37
-
09:56
-
09:46
-
09:28
-
09:00
-
08:19
-
07:32
-
07:22
-
06:57
-
06:40
-
05:23
-
05:04
-
04:12
-
03:58
-
03:36
-
00:20
- 10 мая 2023
-
23:20
-
23:13
-
22:13
-
21:19
-
20:41
-
19:33
-
18:18
-
16:55
-
16:10
-
15:36
-
14:40
-
14:03
-
13:47
-
13:02
-
12:49
-
12:30
-
11:56
-
11:34
-
10:53