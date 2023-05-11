«Мы не учим симуляциям». Дарвин Хэм ответил на высказывания Стива Керра о «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал слова своего коллеги из «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра, который ранее высказался о симуляциях в НБА. Керр заявил, что ФИБА, в отличие от НБА, нашла способ бороться с симуляциями игроков, и призвал сделать лигу то же самое. В частности Керр отметил симуляции игроков «Лейкерс».
«Мы не учим игроков симулировать. Мы им говорим играть активно, заходить под кольцо, атаковать трёхсекундную зону и брать игру на себя», — приводит слова Хэма Sportskeeda.
Во втором раунде плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» играет с «Уорриорз». После пяти матчей счёт в серии 2-3 в пользу «озёрников». Шестая игра этого противостояния состоится в ночь на 13 мая на площадке «Лейкерс». Напомним, «Уорриорз» являются действующими чемпионами НБА.
- 11 мая 2023
-
13:35
-
12:51
-
12:37
-
12:20
-
11:37
-
11:02
-
10:54
-
10:37
-
09:56
-
09:46
-
09:28
-
09:00
-
08:19
-
07:32
-
07:22
-
06:57
-
06:40
-
05:23
-
05:04
-
04:12
-
03:58
-
03:36
-
00:20
- 10 мая 2023
-
23:20
-
23:13
-
22:13
-
21:19
-
20:41
-
19:33
-
18:18
-
16:55
-
16:10
-
15:36
-
14:40
-
14:03