«Мы не учим симуляциям». Дарвин Хэм ответил на высказывания Стива Керра о «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал слова своего коллеги из «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра, который ранее высказался о симуляциях в НБА. Керр заявил, что ФИБА, в отличие от НБА, нашла способ бороться с симуляциями игроков, и призвал сделать лигу то же самое. В частности Керр отметил симуляции игроков «Лейкерс».

«Мы не учим игроков симулировать. Мы им говорим играть активно, заходить под кольцо, атаковать трёхсекундную зону и брать игру на себя», — приводит слова Хэма Sportskeeda.

Во втором раунде плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» играет с «Уорриорз». После пяти матчей счёт в серии 2-3 в пользу «озёрников». Шестая игра этого противостояния состоится в ночь на 13 мая на площадке «Лейкерс». Напомним, «Уорриорз» являются действующими чемпионами НБА.