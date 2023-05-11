Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майк Браун раскрыл, когда «Сакраменто Кингз» примет решение по Везенкову

Майк Браун раскрыл, когда «Сакраменто Кингз» примет решение по Везенкову
Комментарии

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун высказался о форварде греческого «Олимпиакоса» Александаре Везенкове, за игрой которого он наблюдал в пятом матче серии плей-офф Евролиги с «Фенербахче» (84:72, 3-2 в серии). «Кингз» владеют правами на Везенкова и внимательно отслеживают его игру.

«Могу сказать, что он действительно хорошо должен вписаться в наш коллектив. У него поставлен трёхочковый бросок. У него хорошие физические данные. У него есть твёрдость характера. Он здорово действует на подборах. Всё это соответствует нашей игре в баскетбол, поэтому мы дадим ему закончить сезон здесь, а затем будем принимать решение», — приводит слова Брауна Fresno Bee.

Драка болельщиков «Сакраменто» и «Голден стэйт»:

Материалы по теме
Майк Браун признан тренером года в НБА сезона-2022/2023
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023