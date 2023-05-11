Майк Браун раскрыл, когда «Сакраменто Кингз» примет решение по Везенкову

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун высказался о форварде греческого «Олимпиакоса» Александаре Везенкове, за игрой которого он наблюдал в пятом матче серии плей-офф Евролиги с «Фенербахче» (84:72, 3-2 в серии). «Кингз» владеют правами на Везенкова и внимательно отслеживают его игру.

«Могу сказать, что он действительно хорошо должен вписаться в наш коллектив. У него поставлен трёхочковый бросок. У него хорошие физические данные. У него есть твёрдость характера. Он здорово действует на подборах. Всё это соответствует нашей игре в баскетбол, поэтому мы дадим ему закончить сезон здесь, а затем будем принимать решение», — приводит слова Брауна Fresno Bee.

Драка болельщиков «Сакраменто» и «Голден стэйт»: