Майк Браун раскрыл, когда «Сакраменто Кингз» примет решение по Везенкову
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Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун высказался о форварде греческого «Олимпиакоса» Александаре Везенкове, за игрой которого он наблюдал в пятом матче серии плей-офф Евролиги с «Фенербахче» (84:72, 3-2 в серии). «Кингз» владеют правами на Везенкова и внимательно отслеживают его игру.
«Могу сказать, что он действительно хорошо должен вписаться в наш коллектив. У него поставлен трёхочковый бросок. У него хорошие физические данные. У него есть твёрдость характера. Он здорово действует на подборах. Всё это соответствует нашей игре в баскетбол, поэтому мы дадим ему закончить сезон здесь, а затем будем принимать решение», — приводит слова Брауна Fresno Bee.
Драка болельщиков «Сакраменто» и «Голден стэйт»:
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