Олимпийская куртка Джордана с логотипом Reebok, который он прятал, выставлена на аукцион

Куртка с логотипом Reebok, в которой легенда НБА Майкл Джордан был во время награждения золотыми медалями Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, выставлена на аукцион. По оценкам аукционного дома Sotheby's, она может быть продана по цене от $ 1 млн до $ 3 млн.
Фото: AP/TASS
На аукцион куртку выставил Брайан Макинтайр, в 1992 году входивший в штат американской сборной. После финального матча Джордан подарил ему куртку. По словам Макинтайра, легенде НБА известно о его решении продать её.
Перед финальным матчем Олимпиады 1992 года с хорватами (117:85) появилась информация, что Джордан не желает надевать куртку с брендингом Reebok, потому что ему за это не платят. Кроме того, он сотрудничал с Nike. Майкла предупредили, что ему всё равно придётся надеть её, и тогда он пошёл на хитрость, скрыв логотип Reebok, который был на правом плече, под американским флагом.
5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:
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