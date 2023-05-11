Главный тренер УНИКСа Перасович прокомментировал победу команды в третьем матче с «Локо»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу, одержанную его командой в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (82:81).

«Поздравления моим игрокам — они выдали сегодня отличный матч. «Локо» проводит очень мощный плей-офф, у них отличный тренер, так что у меня не было сомнений, что на каждой позиции они будут бороться изо всех сил. И я очень доволен результатом. «Локо» играет очень агрессивно. Они очень быстро ликвидировали наш отрыв, созданный в первой четверти. Нам было очень сложно остановить их рывок, но, выиграв несколько очень важных подборов и тем самым остановив их быстрые отрывы, мы смогли это сделать.

Мы бы, конечно, предпочли выигрывать матчи менее нервно, но я отмечу характер наших ребят, особенно Винса Хантера», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ в телеграм-канале.