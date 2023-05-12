«Я думал, сезон НФЛ закончился». Эксперт высказался о травме Дэвиса в матче с «Уорриорз»

Популярный телеэксперт Стивен Эй Смит высказался о травме звёздного центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (106:121, 3-2 в серии). Дэвис получил удар локтем в лицо от центрового соперников Кевона Луни и досрочно отправился в раздевалку. Сообщалось, что игроку потребовалась инвалидная коляска для передвижения.

«Сотрясение мозга? Я думал, сезон НФЛ закончился. Теперь я понимаю, что сотрясения мозга случаются и в других видах спорта. Но, чёрт возьми, вчера я не видел ничего такого, что заставило бы меня сказать, что это сотрясение мозга», — сказал Смит в эфире NBA Countdown.

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна: