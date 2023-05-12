Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» — ЦСКА: во сколько 4-й матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, где смотреть

«Зенит» — ЦСКА: во сколько 4-й матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 12 мая, в Санкт-Петербурге пройдёт четвёртый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, в котором встретятся местный «Зенит» и московский ЦСКА. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу армейцев.

Четвёртая игра в этом противостоянии начнётся в 19:30 мск. Посмотреть её можно на стриминговом сервисе Okko, а также на телеканале «Матч! Игра».

Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Зенит», являющийся прошлогодним победителем турнира, проиграл УНИКСу в серии со счётом 3-4. ЦСКА, являющийся прошлогодним финалистом, с тем же счётом в другом полуфинале уступил «Локомотиву-Кубань».

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд.

Материалы по теме
Гомельский объяснил, почему ЦСКА и «Зенит» не прошли в финал Единой лиги ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023