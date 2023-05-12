«Зенит» — ЦСКА: во сколько 4-й матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, где смотреть
Поделиться
Сегодня, 12 мая, в Санкт-Петербурге пройдёт четвёртый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, в котором встретятся местный «Зенит» и московский ЦСКА. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу армейцев.
Четвёртая игра в этом противостоянии начнётся в 19:30 мск. Посмотреть её можно на стриминговом сервисе Okko, а также на телеканале «Матч! Игра».
Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Зенит», являющийся прошлогодним победителем турнира, проиграл УНИКСу в серии со счётом 3-4. ЦСКА, являющийся прошлогодним финалистом, с тем же счётом в другом полуфинале уступил «Локомотиву-Кубань».
Согласно регламенту Единой лиги ВТБ финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд.
Комментарии
- 12 мая 2023
-
10:47
-
10:23
-
10:10
-
09:49
-
09:25
-
09:14
-
09:00
-
07:39
-
05:45
-
05:36
-
05:18
-
05:00
-
03:38
-
00:52
-
00:49
-
00:19
- 11 мая 2023
-
23:37
-
23:29
-
23:19
-
23:16
-
22:45
-
22:44
-
22:35
-
22:25
-
21:37
-
20:58
-
20:19
-
20:17
-
20:09
-
19:51
-
19:10
-
18:20
-
18:10
-
17:31
-
16:56
Партнерский контент