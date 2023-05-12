«Зенит» — ЦСКА: во сколько 4-й матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 12 мая, в Санкт-Петербурге пройдёт четвёртый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, в котором встретятся местный «Зенит» и московский ЦСКА. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу армейцев.

Четвёртая игра в этом противостоянии начнётся в 19:30 мск. Посмотреть её можно на стриминговом сервисе Okko, а также на телеканале «Матч! Игра».

Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Зенит», являющийся прошлогодним победителем турнира, проиграл УНИКСу в серии со счётом 3-4. ЦСКА, являющийся прошлогодним финалистом, с тем же счётом в другом полуфинале уступил «Локомотиву-Кубань».

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд.