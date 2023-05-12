Главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун: наша цель — выиграть чемпионство

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун рассказал о целях команды на оставшийся плей-офф. Этой ночью «Денвер» прошёл в финал Западной конференции.
«Да, думаю, ребята рады этому результату, но сдержанно. Да, мы с запасом обыграли очень хорошую команду в гостях. Когда остаётся лишь одна игра, чтобы выбить соперника — матчи становятся намного сложнее. В итоге мы смогли победить с преимуществом в 25 очков.
Мы рады тому, что показали высокий уровень игры, тому, что прошли в следующую стадию. Но в то же время мы не празднуем раньше времени, мы не пьём шампанское, потому что наша цель — это не выход в финал конференции, наша цель — выиграть чемпионство. У нас осталось много работы впереди», — сказал Мэлоун на послематчевой пресс-конференции.
Болельщики «Денвера» скандировали «Наггетс в четырёх»
- 12 мая 2023
-
10:47
-
10:23
-
10:10
-
09:49
-
09:25
-
09:14
-
09:00
-
07:39
-
05:45
-
05:36
-
05:18
-
05:00
-
03:38
-
00:52
-
00:49
-
00:19
- 11 мая 2023
-
23:37
-
23:29
-
23:19
-
23:16
-
22:45
-
22:44
-
22:35
-
22:25
-
21:37
-
20:58
-
20:19
-
20:17
-
20:09
-
19:51
-
19:10
-
18:20
-
18:10
-
17:31
-
16:56