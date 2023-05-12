Главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун: наша цель — выиграть чемпионство

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун рассказал о целях команды на оставшийся плей-офф. Этой ночью «Денвер» прошёл в финал Западной конференции.

«Да, думаю, ребята рады этому результату, но сдержанно. Да, мы с запасом обыграли очень хорошую команду в гостях. Когда остаётся лишь одна игра, чтобы выбить соперника — матчи становятся намного сложнее. В итоге мы смогли победить с преимуществом в 25 очков.

Букер на фоне поражения отказался от общения: Девин Букер не стал общаться с прессой после шестого матча с «Денвером»

Мы рады тому, что показали высокий уровень игры, тому, что прошли в следующую стадию. Но в то же время мы не празднуем раньше времени, мы не пьём шампанское, потому что наша цель — это не выход в финал конференции, наша цель — выиграть чемпионство. У нас осталось много работы впереди», — сказал Мэлоун на послематчевой пресс-конференции.

Болельщики «Денвера» скандировали «Наггетс в четырёх»