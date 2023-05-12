Майк Мэлоун во время тайм-аута настаивал, чтобы игроки «Денвера» закончили серию

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:100. Таким образом, «Денвер» вышел в следующий раунд.

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун во время одного из тайм-аутов эмоционально обратился к игрокам с тем, чтобы те закончили серию в этом матче.

«Я не вижу прежнюю команду. Сейчас вы играете, будто ведёте с преимуществом в 30 очков. Контролируйте игру с помощью вашей агрессии, с помощью вашего атлетизма. Давайте закончим это сегодня. Закончите эту серию сегодня!» — приводит слова Мэлоуна ClutchPoints в своих социальных сетях.

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