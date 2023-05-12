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Майк Мэлоун во время тайм-аута настаивал, чтобы игроки «Денвера» закончили серию

Майк Мэлоун во время тайм-аута настаивал, чтобы игроки «Денвера» закончили серию
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:100. Таким образом, «Денвер» вышел в следующий раунд.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
12 мая 2023, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
100 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Пэйн - 31, Дюрант - 23, Ландейл - 13, Букер - 12, Шамет - 9, Ли - 6, Крэйг - 4, Бийомбо - 2, Базли, Окоги, Пол, Росс, Уоррен, Уэйнрайт, Эйтон
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 26, Колдуэлл-Поуп - 21, Браун - 13, Портер - 10, Гордон - 8, Браун - 4, Грин - 4, Джексон - 3, Смит - 2, Уотсон - 2, Брайант, Джордан, Ннаджи, Чанчар

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун во время одного из тайм-аутов эмоционально обратился к игрокам с тем, чтобы те закончили серию в этом матче.

«Я не вижу прежнюю команду. Сейчас вы играете, будто ведёте с преимуществом в 30 очков. Контролируйте игру с помощью вашей агрессии, с помощью вашего атлетизма. Давайте закончим это сегодня. Закончите эту серию сегодня!» — приводит слова Мэлоуна ClutchPoints в своих социальных сетях.

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