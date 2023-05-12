«Это было унизительно». Кевин Дюрант высказался после серии с «Денвером»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:100. Таким образом, «Денвер» вышел в следующий раунд.

Звёздный лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант рассказал об ощущениях после матча.

«Это отстой. Чувствовали себя ужасно. Это было унизительно. Они вышли, ударили нас по лицу — и мы не смогли восстановиться», — приводит слова Кевина журналист ESPN Тим Макмэн.

Дюрант перешёл в «Финикс» в середине сезона после того, как запросил обмен из «Бруклин Нетс». В нынешнем плей-офф двукратный чемпион НБА в среднем набирал 29 очка, 8,7 подбора и 5,5 результативные передачи.