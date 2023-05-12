«Это было унизительно». Кевин Дюрант высказался после серии с «Денвером»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:100. Таким образом, «Денвер» вышел в следующий раунд.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
12 мая 2023, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
100 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Пэйн - 31, Дюрант - 23, Ландейл - 13, Букер - 12, Шамет - 9, Ли - 6, Крэйг - 4, Бийомбо - 2, Базли, Окоги, Пол, Росс, Уоррен, Уэйнрайт, Эйтон
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 26, Колдуэлл-Поуп - 21, Браун - 13, Портер - 10, Гордон - 8, Браун - 4, Грин - 4, Джексон - 3, Смит - 2, Уотсон - 2, Брайант, Джордан, Ннаджи, Чанчар
Звёздный лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант рассказал об ощущениях после матча.
«Это отстой. Чувствовали себя ужасно. Это было унизительно. Они вышли, ударили нас по лицу — и мы не смогли восстановиться», — приводит слова Кевина журналист ESPN Тим Макмэн.
Дюрант перешёл в «Финикс» в середине сезона после того, как запросил обмен из «Бруклин Нетс». В нынешнем плей-офф двукратный чемпион НБА в среднем набирал 29 очка, 8,7 подбора и 5,5 результативные передачи.
Девин Букер не стал давать комментарии:
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