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«Торонто» провёл собеседование с Серджо Скариоло

«Торонто» провёл собеседование с Серджо Скариоло
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«Торонто Рэпторс» по-прежнему находится в поиске нового главного тренера команды и провёл переговоры с итальянским специалистом Серджо Скариоло, который сейчас возглавляет «Виртус», сообщает Sportando.

По информации источника, «Виртус» дал разрешение тренеру на переговоры. Со стороны «Торонто» присутствовали президент клуба Масаи Уджири и генеральный менеджер Бобби Уэбстер. Встреча прошла в Италии.

Стоит также отметить, что Серджо Скариоло несколько сезонов работал в «Рэпторс» в качестве ассистента тренера.

Ранее «Торонто» уволил с поста главного тренера Ника Нёрса, который возглавлял команду с 2018 года. В нынешнем сезоне «Рэпторс» не смогли пробиться в плей-офф НБА, заняв десятое место в Восточной конференции. В плей-ин команда проиграла «Чикаго Буллз».

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