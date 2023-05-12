Эй Смит: вылет «Филадельфии» может стоить Доку Риверсу работы, Харден тоже может уйти

Популярный телеэксперт Стивен Эй Смит высказался о потенциальном вылете «Филадельфии Сиксерс» в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Возможный вылет «Филадельфии» в плей-офф может стоить работы Доку Риверсу. Кроме того, потенциально это может сказаться и на Дэриле Мори. Джеймс Харден тоже может уйти. Вот что сейчас поставлено на карту для «Сиксерс», — заявил Эй Смит в передаче First Take.
В четвертьфинале «Филадельфия» играет с «Бостон Селтикс». После шести матчей счёт в противостоянии — 3-3. Седьмая игра пройдёт 15 мая на площадке «Бостона».
В следующем раунде победитель этой пары встретится с победителем серии между «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит».
Напомним, «Бостон» — финалист прошлого сезона. Там «Селтикс» проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.
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