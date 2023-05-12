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Перкинс: Дюрант не добился в плей-офф ничего после того, как покинул Стефа Карри

Перкинс: Дюрант не добился в плей-офф ничего после того, как покинул Стефа Карри
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс раскритиковал «Финикс Санз» после вылета из плей-офф соревнований.

«Финикс» в четвертьфинале НБА проиграл «Денвер Наггетс» — 2-4. «Денвер» стал первой командой этого сезона, которая пробилась в финал конференции.

«Провальный сезон для «Санз»? Чёрт возьми, да, по-другому не сказать. Кевин Дюрант не добился ничего в плей-офф после того, как покинул Стефена Карри», — сказал Перкинс в программе First Take.

Напомним, Кевин Дюрант перешел в «Финикс» в рамках крупного обмена из «Бруклин Нетс». У звёздного форварда 11 матчей в плей-офф, в которых он набирал в среднем за игру 29 очков, совершал 8,7 подбора и отдавал 5,5 результативной передачи.

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