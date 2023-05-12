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Фрейзер: сложно одинаково эффективно защищаться все 40 минут против ЦСКА

Фрейзер: сложно одинаково эффективно защищаться все 40 минут против ЦСКА
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Американский разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер прокомментировал поражение своей команды от московского ЦСКА в четвёртом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.

Игра завершилась победой армейцев со счётом 77:72. В серии тоже ведёт московская команда — 3-1.

«Думаю, что мы следовали плану на игру на протяжении всего матча. Было несколько ошибок, но мы боролись, были в игре. Да, мы пока проигрываем в этой серии, но не опускаем руки. Мы просто сделали несколько ошибок, которые стоили нам победы. Но сложно защищаться против ЦСКА на протяжении всех 40 минут одинаково эффективно. Мы просто отдали им игру, это тяжело принимать. Эмоционально тяжело», — приводит слова Фрейзера пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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