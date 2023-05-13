Уэйр: ЦСКА просто реализовал свои броски на последней минуте

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр подвёл итоги четвёртого матча серии за третье место Единой лиги ВТБ против «Зенита» (77:72, счёт в серии 3-1). Американец стал самым результативным игроком встречи, набрав 19 очков.
«Это была хорошая игра! В концовке лидер менялся несколько раз, и мы просто реализовали свои броски на последней минуте. Они возвращались в игру, но мы тоже не сбавляли оборотов и в конце концов победили. Дежавю с прошлым сезоном, когда попал трешку? У меня не было времени подумать об этом! Есть отработанные движения, ты просто пытаешься сделать всё правильно, чтобы забивать. Это просто так произошло, я рад, что мне удаются такие броски. Надеюсь, они продолжатся!» — приводит официальный сайт Единой лиги ВТБ слова Уэйра.
Пятый матч серии пройдет 15 мая в Москве на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 мск
- 13 мая 2023
-
03:51
-
03:37
-
03:06
-
02:52
-
00:30
- 12 мая 2023
-
23:52
-
22:58
-
22:54
-
22:46
-
22:32
-
22:25
-
21:18
-
20:28
-
19:33
-
19:06
-
18:32
-
17:50
-
16:34
-
15:34
-
15:16
-
13:55
-
13:36
-
13:14
-
13:08
-
12:51
-
12:14
-
12:08
-
11:44
-
11:36
-
11:25
-
10:47
-
10:23
-
10:10
-
09:49
-
09:25