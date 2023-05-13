Уэйр: ЦСКА просто реализовал свои броски на последней минуте

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр подвёл итоги четвёртого матча серии за третье место Единой лиги ВТБ против «Зенита» (77:72, счёт в серии 3-1). Американец стал самым результативным игроком встречи, набрав 19 очков.

«Это была хорошая игра! В концовке лидер менялся несколько раз, и мы просто реализовали свои броски на последней минуте. Они возвращались в игру, но мы тоже не сбавляли оборотов и в конце концов победили. Дежавю с прошлым сезоном, когда попал трешку? У меня не было времени подумать об этом! Есть отработанные движения, ты просто пытаешься сделать всё правильно, чтобы забивать. Это просто так произошло, я рад, что мне удаются такие броски. Надеюсь, они продолжатся!» — приводит официальный сайт Единой лиги ВТБ слова Уэйра.

Пятый матч серии пройдет 15 мая в Москве на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 мск