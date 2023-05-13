Зайцев: после неудачи «Локомотив-Кубань» предстанет сверхмотивированным
Поделиться
Разыгрывающий УНИКСа Вячеслав Зайцев поделился ожиданиями от четвёртого матча финала Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань». После трёх игр казанцы ведут в серии до четырёх побед 2-1. В прошлой игре УНИКС победил в гостях 82:81.
«Наша подготовка к четвёртому матчу серии проходит в штатном режиме. Мы проанализировали игру и разобрали ошибки. Ожидаем напряжённой встречи: после неудачи соперники предстанут сверхмотивированными. Со своей стороны планируем внести коррективы и исключить провалы. Приложим максимум усилий для повторения гостевого успеха», — приводит официальный сайт УНИКСа слова Зайцева.
Четвёртый матч финальной серии пройдёт в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» 13 мая и начнётся в 14:00 по московскому времени.
Комментарии
- 13 мая 2023
-
05:19
-
05:08
-
04:19
-
04:18
-
03:51
-
03:37
-
03:06
-
02:52
-
00:30
- 12 мая 2023
-
23:52
-
22:58
-
22:54
-
22:46
-
22:32
-
22:25
-
21:18
-
20:28
-
19:33
-
19:06
-
18:32
-
17:50
-
16:34
-
15:34
-
15:16
-
13:55
-
13:36
-
13:14
-
13:08
-
12:51
-
12:14
-
12:08
-
11:44
-
11:36
-
11:25
-
10:47
Партнерский контент