Зайцев: после неудачи «Локомотив-Кубань» предстанет сверхмотивированным

Разыгрывающий УНИКСа Вячеслав Зайцев поделился ожиданиями от четвёртого матча финала Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань». После трёх игр казанцы ведут в серии до четырёх побед 2-1. В прошлой игре УНИКС победил в гостях 82:81.

«Наша подготовка к четвёртому матчу серии проходит в штатном режиме. Мы проанализировали игру и разобрали ошибки. Ожидаем напряжённой встречи: после неудачи соперники предстанут сверхмотивированными. Со своей стороны планируем внести коррективы и исключить провалы. Приложим максимум усилий для повторения гостевого успеха», — приводит официальный сайт УНИКСа слова Зайцева.

Четвёртый матч финальной серии пройдёт в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» 13 мая и начнётся в 14:00 по московскому времени.