«Майами» повторил достижение «Нью-Йорка» в плей-офф 24-летней давности

В Майами на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся шестой матч в рамках полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 96:92.

Игроки «Майами» стали первой командой в плей-офф НБА с 1999 года, вышедшей в финал своей конференции, будучи посеянным под общим восьмым номером. Ранее это удавалось «Нью-Йорк Никс» в 1999 году, который по итогам вышел в финальную серию розыгрыша плей-офф, где встретился с «Сан-Антонио Спёрс».

Таким образом, клуб повторил достижение 24-летней давности.

Напомним, после сегодняшней встречи счёт в серии стал 4-1 в пользу «Майами». Команда вышла в финал плей-офф НБА в Восточной конференции.