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Шакил О'Нил заинтересован в покупке «Орландо Мэджик»

Шакил О'Нил заинтересован в покупке «Орландо Мэджик»
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Легендарный баскетболист Шакил О'Нил поделился своими планами, а также рассказал почему не смог бы стать тренером.

«Предлагали ли мне стать тренером? Я думаю, что не справился бы. Я человек старой закалки, я человек по типу Пэта Райли, Фила Джексона, Грега Поповича. Думаю, мне бы не удалось наладить взаимопонимание с молодым поколением.

Но у меня есть все равно небольшой опыт — я тренировал сына в любительской лиге, и мы выиграли чемпионство, это было очень весело. Но больше таким заниматься я не хочу.

В общем, никто из серьёзных команд мне не предлагал роль тренера, но я всё также нацелен стать владельцем. Я заинтересован в определённой команде из Флориды», — приводит слова Шакила Clutch Points в своих социальных сетях.

Центровой говорил про «Орландо Мэджик», где О'Нил начинал свою баскетбольную карьеру.

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