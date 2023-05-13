Маркиф Моррис: Джимми Батлеру не нравится, когда его называют суперзвездой
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Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Маркиф Моррис высказался о личных качествах звёздного форвард «Майами Хит» Джимми Батлера. Моррис играл вместе с Батлером в «Майами» в сезоне 2021/2022.
«Джимми Батлеру не нравится, когда его называют суперзвездой. Ему не нравится это клеймо, потому что он очень командный игрок, он не будет обязательно исполнять всегда решающий бросок в концовке, как обычно делают суперзвёзды. Он не играет таким образом. Он играет, чтобы побеждать», — сказал Моррис на шоу «TidalLeague».
Джимми помог «Майами» выйти в финал Восточной конференции второй год подряд. Ранее, в сезоне 2019/2020 Батлер выводил «Майами» в финал НБА.
В нынешнем плей-офф форвард в среднем набирает 31,1 очков, 6,6 подборов и 5,4 результативные передачи.
Батлер в 6-м матче серии с «Нью-Йорком»:
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