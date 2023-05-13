Новичок «Денвера» рассказал, как был оштрафован за парковку на месте владельца команды

Новичок «Денвера», атакующий защитник Кристиан Браун стал фигурантом забавной истории. Он был оштрафован на $ 15 000 ещё до получения первой зарплаты в клубе за парковку на местах, предназначенных для владельца «Санз» Стэна Кронке.
В подкасте Rock Chalk Unplugged баскетболист рассказал, что припарковал свой автомобиль боком в трёх разных местах, принадлежавших владельцу клуба. Браун отметил, что каждое представительское парковочное место облагается штрафом в размере $ 5000. Он добавил, что «на арене не было ни одного человека», его машина простояла на стоянке с включённым двигателем менее трёх минут, но после просмотра видеозаписей с камер наблюдения было установлено, что он нарушил правило.
22-летний игрок рассказал, что позвонил в организацию, которая занимается штрафами игроков, и они смогли снизить штраф до $ 2500.
Стэн Кронке является владельцем нескольких профессиональных спортивных франшиз в качестве председателя и генерального директора Kroenke Sports & Entertainment. В 2000 году он одновременно купил «Наггетс» и клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш».
Браун был выбран «Наггетс» под 21-м номером на драфте НБА 2022 года и заработал $ 2,8 млн в качестве новичка в этом сезоне.
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