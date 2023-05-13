Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок «Денвера» рассказал, как был оштрафован за парковку на месте владельца команды

Новичок «Денвера» рассказал, как был оштрафован за парковку на месте владельца команды
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Денвера», атакующий защитник Кристиан Браун стал фигурантом забавной истории. Он был оштрафован на $ 15 000 ещё до получения первой зарплаты в клубе за парковку на местах, предназначенных для владельца «Санз» Стэна Кронке.

В подкасте Rock Chalk Unplugged баскетболист рассказал, что припарковал свой автомобиль боком в трёх разных местах, принадлежавших владельцу клуба. Браун отметил, что каждое представительское парковочное место облагается штрафом в размере $ 5000. Он добавил, что «на арене не было ни одного человека», его машина простояла на стоянке с включённым двигателем менее трёх минут, но после просмотра видеозаписей с камер наблюдения было установлено, что он нарушил правило.

22-летний игрок рассказал, что позвонил в организацию, которая занимается штрафами игроков, и они смогли снизить штраф до $ 2500.

Стэн Кронке является владельцем нескольких профессиональных спортивных франшиз в качестве председателя и генерального директора Kroenke Sports & Entertainment. В 2000 году он одновременно купил «Наггетс» и клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш».

Браун был выбран «Наггетс» под 21-м номером на драфте НБА 2022 года и заработал $ 2,8 млн в качестве новичка в этом сезоне.

Материалы по теме
Главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун: наша цель — выиграть чемпионство
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023