Остин Ривз назвал причину успехов «Лейкерс» в текущем плей-офф

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз считает, что выйти в финал Западной конференции плей-офф НБА его команде помогла отчаянная борьба на завершающем отрезке регулярного чемпионата.
Напомним, сегодня (13 мая) ночью «Лейкерс» одержали победу в шестом матче полуфинала Запада над «Голден Стэйт Уорриорз» (122:101) и оформили выход в финал конференции.
«Мы начали [сезон] с 2-10. Это было невесело. Когда находишься в такой организации, от тебя ждут побед. Думаю, мы начали играть в баскетбол, необходимый для плей-офф, примерно за месяц до того, как плей-офф стартовал. В течение долгого времени мы были в ситуации, когда нам нужно было только побеждать», — сказал Ривз на пресс-конференции.
В финале Западной конференции «Лейкерс» встретятся с «Денвер Наггетс».
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