«Не хочу смущать Батлера». Лоури — о том, почему не снял футболку на пресс-конференции

Разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури пошутил на пресс-конференции после победы его команды над «Нью-Йорк Никс» в серии полуфинала Восточной конференции плей-офф НБА (4-2).

После победы в шестом матче серии сегодня (13 мая) ночью со счётом 96:92 Лоури пришёл на пресс-конференцию вместе со звездой клуба Джимми Батлером. При этом Лоури был в футболке, а Батлер — с обнажённым торсом.

«Я бы снял свою футболку, но не хочу смущать его», — объяснил Лоури.

На счету Батлера в этом матче 24 очка. Он стал самым результативным в составе «Хит». Лоури записал в свой актив 11 очков.

В финале Восточной конференции плей-офф НБА «Майами» сыграет с победителем противостояния «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», который определится в седьмом матче между этими командами.