Дрэймонд Грин: хочу остаться в «Уорриорз» на всю жизнь

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после вылета своей команды из плей-офф НБА от «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4 в серии) высказался о своём будущем в клубе.

«Посмотрим, что будет происходить по мере того, как будет действовать мой контракт. У меня есть опция уйти — все это знают, я это знаю… Я хочу остаться в «Уорриорз» на всю жизнь. Я хочу играть с этими парнями», — приводит слова Грина журналистка Кендра Эндрюс в социальных сетях.

Напомним, шестой матч серии, который прошёл сегодня (13 мая) ночью в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена», завершился победой хозяев со счётом 122:101. В финале Западной конференции «Лейкерс» встретятся с «Денвер Наггетс», который в своём полуфинале обыграл «Финикс Санз» (4-2).