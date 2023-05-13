Дрэймонд Грин: хочу остаться в «Уорриорз» на всю жизнь
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после вылета своей команды из плей-офф НБА от «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4 в серии) высказался о своём будущем в клубе.
«Посмотрим, что будет происходить по мере того, как будет действовать мой контракт. У меня есть опция уйти — все это знают, я это знаю… Я хочу остаться в «Уорриорз» на всю жизнь. Я хочу играть с этими парнями», — приводит слова Грина журналистка Кендра Эндрюс в социальных сетях.
Напомним, шестой матч серии, который прошёл сегодня (13 мая) ночью в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена», завершился победой хозяев со счётом 122:101. В финале Западной конференции «Лейкерс» встретятся с «Денвер Наггетс», который в своём полуфинале обыграл «Финикс Санз» (4-2).
Суперзвёзды после серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:
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