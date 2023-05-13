«Мы хотим шокировать мир». Энтони Дэвис — на вопрос, почему «Лейкерс» хороши в плей-офф

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис после победы своей команды в полуфинальной серии Западной конференции НБА над «Голден Стэйт Уорриорз» (4-2) ответил на вопрос, почему команда настолько хороша в текущем плей-офф.

«Понимаете, мы хотим шокировать мир после того, как стартовали [в сезоне] 2-10», — приводит слова Дэвиса ESPN.

Напомним, шестой матч серии между «Лейкерс» и «Голден Стэйт», который прошёл сегодня (13 мая) ночью в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена», завершился победой хозяев со счётом 122:101.На счету Дэвиса в этой встрече 17 очков, 20 подборов и три передачи.

В финале Западной конференции «Лейкерс» встретятся с «Денвер Наггетс», который в своём полуфинале обыграл «Финикс Санз» (4-2).