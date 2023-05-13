«Мы хотим шокировать мир». Энтони Дэвис — на вопрос, почему «Лейкерс» хороши в плей-офф
Поделиться
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис после победы своей команды в полуфинальной серии Западной конференции НБА над «Голден Стэйт Уорриорз» (4-2) ответил на вопрос, почему команда настолько хороша в текущем плей-офф.
«Понимаете, мы хотим шокировать мир после того, как стартовали [в сезоне] 2-10», — приводит слова Дэвиса ESPN.
Напомним, шестой матч серии между «Лейкерс» и «Голден Стэйт», который прошёл сегодня (13 мая) ночью в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена», завершился победой хозяев со счётом 122:101.На счету Дэвиса в этой встрече 17 очков, 20 подборов и три передачи.
В финале Западной конференции «Лейкерс» встретятся с «Денвер Наггетс», который в своём полуфинале обыграл «Финикс Санз» (4-2).
Как прошёл последний матч серии:
Комментарии
- 13 мая 2023
-
17:37
-
17:18
-
16:58
-
16:26
-
16:23
-
16:10
-
15:32
-
15:08
-
14:51
-
14:17
-
13:50
-
13:30
-
13:07
-
12:47
-
11:52
-
11:35
-
11:12
-
10:51
-
10:28
-
10:05
-
09:42
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
07:46
-
07:36
-
07:03
-
06:54
-
06:46
-
06:39
-
06:21
-
05:59
-
05:19
-
05:08
-
04:19
Партнерский контент