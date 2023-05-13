«Баскетбол — это не шахматы». Перасович отреагировал на победу в 4-м матче с «Локомотивом»

Велимир Перасович, главный тренер баскетбольного клуба УНИКС, прокомментировал победу команды в четвёртом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (90:88 OT), который состоялся сегодня, 13 мая.

«Поздравления моей команде – мы выиграли невероятно трудный матч. В большом перерыве мы отдавали себе отчёт в том, что «Локо» – это команда камбэков. Много раз в этом сезоне они возвращались в игру после неудачного начала. У них есть кому вести мяч и бежать в быстрые отрывы.

Баскетбол – это не шахматы, здесь недостаточно всё просчитать. У каждой команды бывают взлёты и спады. Мы отлично провели первую половину, соперник – вторую. Как итог – к концовке мы подошли при равном счёте. Бэрфорд и Акун-Пёрселл сегодня реализовали нам несколько невероятных мячей. Я очень рад, что нас это не сломило», – приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд. Пятый матч между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится во вторник, 16 мая, в Казани.