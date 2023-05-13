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Керр — о поражении «Уорриорз» в серии с «Лейкерс»: эта команда не способна на чемпионство

Керр — о поражении «Уорриорз» в серии с «Лейкерс»: эта команда не способна на чемпионство
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Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение команды в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Напомним, сегодня, 13 мая, «Лейкерс» одержали решающую победу (122:101), завершив серию со счётом 4-2.

«По правде сказать, я считаю, что из команды был выжат абсолютный максимум. На протяжении большей части сезона казалось, что мы едва ли попадём в плей-офф. Нынешняя команда не способна на чемпионство», – приводит слова Керра ESPN.

В финале Западной конференции «Лейкерс» встретятся с «Денвер Наггетс», которые в своём полуфинале обыграли «Финикс Санз» (4-2).

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