Керр — о поражении «Уорриорз» в серии с «Лейкерс»: эта команда не способна на чемпионство
Поделиться
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение команды в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Напомним, сегодня, 13 мая, «Лейкерс» одержали решающую победу (122:101), завершив серию со счётом 4-2.
«По правде сказать, я считаю, что из команды был выжат абсолютный максимум. На протяжении большей части сезона казалось, что мы едва ли попадём в плей-офф. Нынешняя команда не способна на чемпионство», – приводит слова Керра ESPN.
В финале Западной конференции «Лейкерс» встретятся с «Денвер Наггетс», которые в своём полуфинале обыграли «Финикс Санз» (4-2).
Материалы по теме
Трей Янг и агент Рич Пол посетили шестой матч «Лейкерс» – «Голден Стэйт»:
Комментарии
- 13 мая 2023
-
23:12
-
22:24
-
20:49
-
19:17
-
17:55
-
17:37
-
17:18
-
16:58
-
16:26
-
16:23
-
16:10
-
15:32
-
15:08
-
14:51
-
14:17
-
13:50
-
13:30
-
13:07
-
12:47
-
11:52
-
11:35
-
11:12
-
10:51
-
10:28
-
10:05
-
09:42
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
07:46
-
07:36
-
07:03
-
06:54
-
06:46
-
06:39
Партнерский контент