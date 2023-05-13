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«Член Зала славы». Шрёдер обратился к Дрэймонду Грину после вылета «Уорриорз» из плей-офф

Немецкий разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер обратился к четырёхкратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форварду «Голден Стэйт Уорриорз» американцу Дрэймонду Грину после завершения серии между командами.

«Финал Западной конференции!!! Дрэймонд Грин – один из самых конкурентных игроков. Огромное уважение к тебе, член Зала славы», – написал Шрёдер в социальных сетях.

Напомним, шестой матч серии, который прошёл сегодня (13 мая) ночью в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена», завершился победой хозяев со счётом 122:101. В финале Западной конференции «Лейкерс» встретятся с «Денвер Наггетс», который в своём полуфинале обыграл «Финикс Санз» (4-2).

Ранее лидер «Уорриорз» Стефен Карри высказался о Леброне Джеймсе.