Игрок НБА с окладом $ 128 млн сделал больше фолов, чем забросил мячей в плей-офф

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул сделал больше фолов, чем забросил мячей за последние пять матчей в плей-офф.

В последних пяти матчах серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» Пул сделал 14 фолов, при этом забросив всего 13 мячей. В решающей встрече он набрал семь очков и отдал четыре передачи. В первом матче серии Пул заработал 21 очко, отдав шесть передач.

Оклад 23-летнего баскетболиста в год составляет $ 128 млн, его контракт с «Уорриорз» действует до конца сезона-2026/2027. Пул был задрафтован его нынешней командой в 2019 году. В сезоне-2021/2022 он стал чемпионом НБА.

Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» в полуфинале Западной конференции со счётом 4-2 в серии.