Игрок НБА с окладом $ 128 млн сделал больше фолов, чем забросил мячей в плей-офф
Поделиться
Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул сделал больше фолов, чем забросил мячей за последние пять матчей в плей-офф.
В последних пяти матчах серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» Пул сделал 14 фолов, при этом забросив всего 13 мячей. В решающей встрече он набрал семь очков и отдал четыре передачи. В первом матче серии Пул заработал 21 очко, отдав шесть передач.
Оклад 23-летнего баскетболиста в год составляет $ 128 млн, его контракт с «Уорриорз» действует до конца сезона-2026/2027. Пул был задрафтован его нынешней командой в 2019 году. В сезоне-2021/2022 он стал чемпионом НБА.
Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» в полуфинале Западной конференции со счётом 4-2 в серии.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 мая 2023
-
23:12
-
22:24
-
20:49
-
19:17
-
17:55
-
17:37
-
17:18
-
16:58
-
16:26
-
16:23
-
16:10
-
15:32
-
15:08
-
14:51
-
14:17
-
13:50
-
13:30
-
13:07
-
12:47
-
11:52
-
11:35
-
11:12
-
10:51
-
10:28
-
10:05
-
09:42
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
07:46
-
07:36
-
07:03
-
06:54
-
06:46
-
06:39
Партнерский контент