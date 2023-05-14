Младший сын Леброна Джеймса Брайс принял участие в двусторонке

Младший сын Леброна Джеймса Брайс показал своё умение играть в баскетбол во время двустороннего матча в рамках Элитной юношеской баскетбольной лиги (EYBL). Видео с фрагментами его действий привлекло внимание и активно обсуждается в социальных сетях.

Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двусторонке

В данный момент Брайсу Джеймсу 15 лет. Он — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Старший сын Леброна Бронни тоже играет в баскетбол и поступит в университет Южной Калифорнии.

Сам звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в ночь с 12 на 13 мая набрал 30 очков в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» (122:101, счёт в серии 4-2). На следующей стадии его команде будет противостоять «Денвер Наггетс».