Младший сын Леброна Джеймса Брайс принял участие в двусторонке

Младший сын Леброна Джеймса Брайс показал своё умение играть в баскетбол во время двустороннего матча в рамках Элитной юношеской баскетбольной лиги (EYBL). Видео с фрагментами его действий привлекло внимание и активно обсуждается в социальных сетях.
Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двусторонке
В данный момент Брайсу Джеймсу 15 лет. Он — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Старший сын Леброна Бронни тоже играет в баскетбол и поступит в университет Южной Калифорнии.
Сам звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в ночь с 12 на 13 мая набрал 30 очков в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» (122:101, счёт в серии 4-2). На следующей стадии его команде будет противостоять «Денвер Наггетс».
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