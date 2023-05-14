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«Никогда не прощу тебя за четвёртую игру». Стефен Карри оставил сообщение Лонни Уокеру

«Никогда не прощу тебя за четвёртую игру». Стефен Карри оставил сообщение Лонни Уокеру
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонни Уокер выложил фотографию в своих социальных сетях с формой звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. На форме можно увидеть роспись Карри, а также сообщения, которые оставил легендарный игрок Уокеру. Среди пожеланий можно увидеть фразу «Никогда не прощу тебя за четвёртую игру...»

Подписанная форма Стефена Карри для Лонни Уокера

Подписанная форма Стефена Карри для Лонни Уокера

Фото: Социальные сети Лонни Уокера

В четвёртой игре серии в рамках полуфинала Западной конференции между «Лейкерс и «Уорриорз» Лонни Уокер провёл отличную игру. В четвёртой четверти матча игрок набрал 15 очков, тем самым принеся победу «Лос-Анджелесу» со счётом 104:101. После этой встречи счёт в серии стал 3-1 и команде из южной Калифорнии оставалось выиграть лишь один матч, чтобы выйти в финал Запада.

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