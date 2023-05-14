«Никогда не прощу тебя за четвёртую игру». Стефен Карри оставил сообщение Лонни Уокеру

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонни Уокер выложил фотографию в своих социальных сетях с формой звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. На форме можно увидеть роспись Карри, а также сообщения, которые оставил легендарный игрок Уокеру. Среди пожеланий можно увидеть фразу «Никогда не прощу тебя за четвёртую игру...»
Подписанная форма Стефена Карри для Лонни Уокера
Фото: Социальные сети Лонни Уокера
В четвёртой игре серии в рамках полуфинала Западной конференции между «Лейкерс и «Уорриорз» Лонни Уокер провёл отличную игру. В четвёртой четверти матча игрок набрал 15 очков, тем самым принеся победу «Лос-Анджелесу» со счётом 104:101. После этой встречи счёт в серии стал 3-1 и команде из южной Калифорнии оставалось выиграть лишь один матч, чтобы выйти в финал Запада.
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