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Андре Игуодала официально завершил профессиональную карьеру

Андре Игуодала официально завершил профессиональную карьеру
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала завершил карьеру баскетболиста в возрасте 39 лет.

Андре провёл 19 сезонов в лиге, во время которых смог четыре раза стать чемпионом в составе «Голден Стэйт». В сезоне-2014/2015 игрок получил награду MVP финала, в частности, во многом благодаря своей обороне против Леброна Джеймса. 7 из 19 сезонов Игуодалы заканчивались выходом в финал: шесть раз в составе «Уорриорз» (2015, 2016, 2017, 2018, 2018, 2021) и один раз в «Майами Хит» в 2020 году.

Игуодала также один раз был участником Матча всех звёзд НБА (2012), когда выступал за «Филадельфию Сиксерс». Помимо этого, форвард в составе сборной США выиграл олимпийское золото в Лондоне.

С уходом Игуодалы и Хаслема Леброн Джеймс будет самым возрастным игроком лиги в следующем сезоне.

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